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Balança comercial tem superávit de US$ 635,3 milhões na 2ª semana de agosto

Escrito por Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 635,3 milhões na segunda semana de agosto. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 17, o valor foi alcançado com exportações de US$ 6,881 bilhões e importações de US$ 6,246 bilhões.

O mês de agosto acumula superávit de US$ 3,045 bilhões, resultante de US$ 16,091 bilhões em exportações e US$ 13,045 bilhões em importações.

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Até a segunda semana de agosto, comparado ao mesmo período do mês de 2025, as exportações cresceram 14,3%. O desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de 10,4% em Agropecuária, que somou US$ 3,487 bilhões; avanço de 27,8% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 4,363 bilhões e, por fim, alta de 8,8% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 8,080 bilhões.

Em relação às importações, houve alta de 16,2% na mesma comparação. Houve queda de 5,3% em Agropecuária, que somou US$ 198 milhões; recuo de 13,5% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 721 milhões e, por fim, crescimento de 19,0% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 12,054 bilhões.

Acumulado do ano

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De janeiro até a segunda semana de agosto, o ano acumula superávit de US$ 52,084 bilhões, um crescimento de 29,2% em relação ao mesmo período de 2025, quando o superávit no período somava US$ 43,158 bilhões.

A projeção do MDIC é de que o superávit da balança comercial seja de US$ 90,0 bilhões neste ano, crescimento de 32,3% em relação a 2025. O resultado projetado para este ano é decorrente de uma previsão de US$ 394,4 bilhões em exportações e US$ 304,4 bilhões em importações.

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BALANÇA COMERCIAL/AGOSTO/2ª SEMANA
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