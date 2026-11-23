A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 3,103 bilhões na terceira semana de novembro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 23, o valor foi alcançado com exportações de US$ 8,547 bilhões e importações de US$ 5,444 bilhões.

O mês de novembro acumula superávit de US$ 6,299 bilhões, resultante de US$ 23,698 bilhões em exportações e US$ 17,399 bilhões em importações.

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Até a terceira semana de novembro, comparado ao mesmo período do mês de 2025, as exportações cresceram 23%. O desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de 20,4% na Agropecuária, que somou US$ 4,62 bilhões; alta de 52,1% na Indústria Extrativa, que chegou a US$ 6,71 bilhões; e avanço de 12,3% na Indústria de Transformação, que alcançou US$ 12,23 bilhões.

Em relação às importações, houve alta de 13,5% na mesma comparação. Houve crescimento de 33,9% na Agropecuária, que somou US$ 370 milhões; alta de 48,2% na Indústria Extrativa, que chegou a US$ 970 milhões; e avanço de 11,6% na Indústria de Transformação, que alcançou US$ 15,96 bilhões.

De janeiro até a terceira semana de novembro, a balança comercial acumula superávit de US$ 77,339 bilhões, um crescimento de 37% em relação ao mesmo período de 2025, quando o saldo no período somava US$ 58,745 bilhões.