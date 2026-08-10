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Balança comercial tem superávit de US$ 2,522 bilhões na 1ª semana de agosto

Escrito por Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 2,522 bilhões na primeira semana de agosto. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 10, o valor foi alcançado com exportações de US$ 9,302 bilhões e importações de US$ 6,708 bilhões.

Até a primeira semana de agosto, comparado ao mesmo período do mês de 2025, as exportações cresceram 32,2%. O desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de 22,4% em Agropecuária, que somou US$ 1,941 bilhão; crescimento de 53,3% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 2,618 bilhões; e, por fim, crescimento de 27% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 4,715 bilhões

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Em relação às importações, houve alta de 20,7% na mesma comparação. Houve queda de 2% em Agropecuária, que somou US$ 106 milhões; queda de 19,2% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 337 milhões; e, por fim, crescimento de 24,8% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 6,317 bilhões.

Acumulado do ano

De janeiro até a primeira semana de agosto, o resultado da balança no ano acumulou superávit de US$ 51,561 bilhões, um crescimento de 32,2% em relação ao mesmo período de 2025, quando o superávit no período somava US$ 43,158 bilhões.

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A projeção do MDIC é de que o superávit da balança comercial seja de US$ 90 bilhões neste ano, crescimento de 32,3% em relação a 2025. O resultado projetado para este ano é decorrente de uma previsão de US$ 394,4 bilhões em exportações e US$ 304,4 bilhões em importações.

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BALANÇA COMERCIAL/AGOSTO/1ª SEMANA
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