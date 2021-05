Balança comercial tem superávit de US$ 2,379 bilhões na 3ª semana de maio

Continua após publicidade

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 2,379 bilhões na terceira semana de maio. De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 6,391 bilhões e importações de US$ 4,012 bilhões.

Em maio, a balança comercial acumula saldo superavitário em US$ 6,972 bilhões, com exportações em US$ 19,578 bilhões e importações de US$ 12,605 bilhões. No acumulado do ano, o saldo comercial é superavitário em US$ 25,211 bilhões.

As exportações registraram aumento de 49% em maio, com crescimento de US$ 143,77 milhões (52,6%) em Agropecuária; aumento de US$ 146,91 milhões (96,0%) em Indústria Extrativa e crescimento de US$ 133,28 milhões (29,9%) em produtos da Indústria de Transformação.

Já as importações subiram 57,3% no período, com crescimento de US$ 143,77 milhões (52,6%) em Agropecuária; ganho de US$ 146,91 milhões (96,0%) em Indústria Extrativa e crescimento de US$ 133,28 milhões (29,9%) em produtos da Indústria de Transformação.