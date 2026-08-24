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Balança comercial tem superávit de US$ 2,115 bilhões na 3ª semana de agosto

Escrito por Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 2,115 bilhões na terceira semana de agosto. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 24, o valor foi alcançado com exportações de US$ 8,100 bilhões e importações de US$ 5,985 bilhões.

O mês de agosto acumula superávit de US$ 5,109 bilhões, resultante de US$ 24,143 bilhões em exportações e US$ 19,034 bilhões em importações.

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Até a terceira semana de agosto, comparado ao mesmo período do mês de 2025, as exportações cresceram 14,3%. O desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de 9,8% em Agropecuária, que somou US$ 5,200 bilhões; crescimento de 34,2% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 6,875 bilhões e, por fim, crescimento de 6,6% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 11,869 bilhões.

Em relação às importações, houve alta de 13,0% na mesma comparação. Houve alta de 3,9% em Agropecuária, que somou US$ 325 milhões; queda de 29,7% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 879 milhões e, por fim, crescimento de 16,7% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 17,725 bilhões.

Acumulado do ano

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De janeiro até a terceira semana de agosto, o ano acumula superávit de US$ 54,148 bilhões, um crescimento de 30,2% em relação ao mesmo período de 2025, quando o superávit no período somava US$ 43,158 bilhões.

A projeção do MDIC é de que o superávit da balança comercial seja de US$ 90,0 bilhões neste ano, crescimento de 32,3% em relação a 2025.

O resultado projetado para este ano é decorrente de uma previsão de US$ 394,4 bilhões em exportações e US$ 304,4 bilhões em importações.

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BALANÇA COMERCIAL/AGOSTO/3ª SEMANA
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