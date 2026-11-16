A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,979 bilhão na segunda semana de novembro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 16, o valor foi alcançado com exportações de US$ 8,090 bilhões e importações de US$ 6,111 bilhões.

O mês de novembro acumula superávit de US$ 3,261 bilhões, resultante de US$ 15,219 bilhões em exportações e US$ 11,958 bilhões em importações.

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Até a segunda semana de novembro, comparado ao mesmo período do mês de 2025, as exportações cresceram 14,1%. O desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de 15,6% em Agropecuária, que somou US$ 3,071 bilhões; crescimento de 20,9% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 3,693 bilhões e, por fim, crescimento de 10,7% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 8,354 bilhões.

Em relação às importações, houve alta de 12,7% na mesma comparação. Houve alta de 18,8% em Agropecuária, que somou US$ 224,4 milhões; alta de 40,5% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 634,9 milhões e, por fim, crescimento de 11,3% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 11,024 bilhões.

Acumulado do ano

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De janeiro até a segunda semana de novembro, o ano acumula superávit de US$ 74,301 bilhões, um crescimento de 34,1% em relação ao mesmo período de 2025, quando o superávit no período somava US$ 58,745 bilhões.

A projeção do MDIC é de que o superávit da balança comercial seja de US$ 84,4 bilhões neste ano, crescimento de 24,0% em relação a 2025. O resultado projetado para este ano foi revisado para baixo no começo de outubro - a estimativa anterior era de superávit de US$ 90 bilhões neste ano.