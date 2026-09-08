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Balança comercial tem superávit de US$ 1,906 bilhão na 1ª semana de setembro

Escrito por Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,906 bilhão na primeira semana de setembro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta terça-feira, 8, o valor foi alcançado com exportações de US$ 7,298 bilhões e importações de US$ 5,392 bilhões.

Na primeira semana de setembro, comparado ao mesmo período do mês de 2025, as exportações cresceram 31,7%. O desempenho dos setores foi o seguinte: alta de 15,7% em Agropecuária, que somou US$ 1,406 bilhão; crescimento de 84,4% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 2,264 bilhões e, por fim, avanço de 17,9% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 3,597 bilhões.

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Em relação às importações, houve alta de 8,4% na mesma comparação. Houve aumento de 3,5% em Agropecuária, que somou US$ 89,8 milhões; avanço de 32,4% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 271,4 milhões e, por fim, crescimento de 7,8% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 5,018 bilhões.

Acumulado do ano

De janeiro até a primeira semana de setembro, o ano acumulou superávit de US$ 57,224 bilhões, um crescimento de 36,7% em relação ao mesmo período de 2025, quando o superávit no período somava US$ 46,300 bilhões.

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A projeção do MDIC é de que o superávit da balança comercial seja de US$ 90,0 bilhões neste ano, alta de 32,3% em relação a 2025.

O resultado projetado para este ano é decorrente de uma previsão de US$ 394,4 bilhões em exportações e US$ 304,4 bilhões em importações.

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BALANÇA COMERCIAL/SETEMBRO/1ª SEMANA
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