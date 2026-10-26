Balança comercial tem superávit de US$ 1,690 bilhão na quarta semana de outubro

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,690 bilhão na quarta semana de outubro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 26, o valor foi alcançado com exportações de US$ 8,461 bilhões e importações de US$ 6,771 bilhões.

O mês de outubro acumula superávit de US$ 7,449 bilhões, resultante de US$ 29,310 bilhões em exportações e US$ 21,861 bilhões em importações.

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Até a quarta semana de outubro, comparado ao mesmo período do mês de 2025, as exportações cresceram 27,9%. O desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de 18,9% em Agropecuária, que somou US$ 5,85 bilhões; crescimento de 55,9% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 8,51 bilhões e, por fim, crescimento de 18,4% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 14,70 bilhões.

Em relação às importações, houve alta de 21,1% na mesma comparação. Houve alta de 24,4% em Agropecuária, que somou US$ 44 milhões; alta de 43,5% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 1,12 bilhão e, por fim, crescimento de 19,9% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 20,16 bilhões.

Acumulado do ano

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De janeiro até a quarta semana de outubro, o ano acumula superávit de US$ 69,845 bilhões, um crescimento de 36,4% em relação ao mesmo período de 2025, quando o superávit no período somava US$ 52,985 bilhões.

A projeção do MDIC é de que o superávit da balança comercial seja de US$ 84,4 bilhões neste ano, crescimento de 24,0% em relação a 2025. O resultado projetado para este ano foi revisado para baixo no começo de outubro - a estimativa anterior era de superávit de US$ 90 bilhões neste ano.