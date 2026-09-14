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Balança comercial tem superávit de US$ 1,548 bilhão na 2ª semana de setembro

Escrito por Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,548 bilhão na segunda semana de setembro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 14, o valor foi alcançado com exportações de US$ 7,034 bilhões e importações de US$ 5,486 bilhões.

O mês de setembro acumula superávit de US$ 3,356 bilhões, resultante de US$ 14,247 bilhões em exportações e US$ 10,891 bilhões em importações.

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Até a segunda semana de setembro, comparado ao mesmo período do mês de 2025, as exportações cresceram 28,5%. O desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de 16,5% em Agropecuária, que somou US$ 2,831 bilhões; crescimento de 70,5% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 4,188 bilhões e, por fim, crescimento de 17,0% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 7,140 bilhões.

Em relação às importações, houve alta de 9,5% na mesma comparação. Houve alta de 13,7% em Agropecuária, que somou US$ 197,2 milhões; alta de 13,5% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 465,2 milhões e, por fim, crescimento de 9,2% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 10,169 bilhões.

Acumulado do ano

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De janeiro até a segunda semana de setembro, o ano acumula superávit de US$ 58,674 bilhões, um crescimento de 36,9% em relação ao mesmo período de 2025, quando o superávit no período somava US$ 46,300 bilhões.

A projeção do MDIC é de que o superávit da balança comercial seja de US$ 90,0 bilhões neste ano, crescimento de 32,3% em relação a 2025. O resultado projetado para 2026 é decorrente de uma previsão de US$ 394,4 bilhões em exportações e US$ 304,4 bilhões em importações.

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BALANÇA COMERCIAL/SETEMBRO/2ª SEMANA
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