Balança comercial tem superávit de US$ 1,173 bilhão na 2ª semana de agosto

Lorenna Rodrigues (via Agência Estado)

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,173 bilhão na segunda semana de agosto de 2022. De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 15, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 7,180 bilhões e importações de US$ 6,007 bilhões.

Em agosto, o resultado comercial acumula superávit de US$1,966 bilhão.

No ano, o saldo é positivo em US$ 41,856 bilhões.

A média diária das exportações registrou nas duas primeiras semanas de agosto aumento de 11,7% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, com alta de 47,9% em Agropecuária, queda de 30,0% em Indústria Extrativa e crescimento de 27,7% em Indústria de Transformação.

Já as importações subiram 33,3%, com alta de 31,5% em Agropecuária, crescimento de 2,1% em Indústria Extrativa e, crescimento de 36,3% em Indústria de Transformação.