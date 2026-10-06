Balança comercial tem superávit acumulado em 2026 até setembro de US$ 62,396 bi

A balança comercial brasileira acumula superávit comercial de US$ 62,396 bilhões no ano até setembro, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 6, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O valor foi alcançado com exportações de US$ 284,654 bilhões e importações de US$ 222,259 bilhões e é 34,8% maior do que no mesmo período de 2025.

No acumulado de 2026, comparado ao mesmo período de 2025, as exportações registraram alta de 10,4%, com crescimento de 8,9% em Agropecuária, que somou US$ 64,837 bilhões; alta de 21,2% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 71,150 bilhões; e, por fim, crescimento de 6,3% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 146,915 bilhões.

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As importações subiram 5,0% de janeiro a setembro de 2026 ante o mesmo período de 2025, com queda de 10,1% em Agropecuária, que somou US$ 4,178 bilhões; queda de 3,9% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 9,476 bilhões; e, por fim, crescimento de 5,8% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 207,167 bilhões.