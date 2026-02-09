Balança comercial tem déficit de US$ 647,3 milhões na 1ª semana de fevereiro

A balança comercial brasileira registrou déficit comercial de US$ 647,3 milhões na primeira semana de fevereiro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 9, o valor foi alcançado com exportações de US$ 6,835 bilhões e importações de US$ 7,483 bilhões.

Com o resultado negativo da primeira semana de fevereiro, o ano acumula superávit de US$ 3,965 bilhões, após um superávit de US$ 4,343 bilhões no mês de janeiro.

Projeções

A projeção do MDIC é de que o superávit da balança comercial fique entre US$ 70 bilhões e US$ 90 bilhões neste ano.

Para as exportações, a expectativa é de um valor entre US$ 340 bilhões e US$ 380 bilhões, e para as importações, entre US$ 270 bilhões e US$ 290 bilhões.

Detalhamento da primeira semana do mês

Na primeira semana de fevereiro, comparado ao mesmo período de 2025, as exportações cresceram 20,2%. O desempenho dos setores na primeira semana de fevereiro foi o seguinte: queda de 4,1% em Agropecuária, que somou US$ 1,160 bilhão; crescimento de 63,2% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 1,740 bilhão e, por fim, crescimento de 15,3% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 3,896 bilhões.

As importações cresceram 28,9%, até a primeira semana de fevereiro na mesma comparação. Houve crescimento de 2,5% em Agropecuária, que somou US$ 135,6 milhões; queda de 25,5% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 176,20 milhões e, por fim, crescimento de 32,3% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 7,150 bilhões.