Balança comercial na zona do euro tem déficit em nível recorde em abril

Dow Jones Newswires (via Agência Estado)

A balança comercial da zona do euro registrou déficit recorde em abril, com aumento das importações devido ao maior custo com energia, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 15, pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O déficit comercial de bens da zona do euro ficou em 32,4 bilhões de euros (US$ 33,75 bilhões), quando em igual mês do ano passado tinha havido 14,9 bilhões de euros de superávit.

É o sexto mês consecutivo em que a zona do euro registra déficit comercial em bens. O resultado foi puxado pelo salto de 39,4% na comparação anual nas importações, a 256,4 bilhões de euros.

As exportações tiveram alta de 12,6%, a 223,9 bilhões de euros. As importações apenas de energia tiveram crescimento de 164,4% no ano, disse a Eurostat.

Ajustando-se para variações sazonais, o déficit comercial quase dobrou, a 31,7 bilhões de euros em abril, de 17,8 bilhões de euros em março.

Trata-se de um recorde desde o início da série histórica da Eurostat, em 1999. Na comparação mensal, as exportações cresceram 1,5% e as importações tiveram alta de 7,1%.