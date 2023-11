Balança comercial da zona do euro tem superávit de 10 bilhões de euros em setembro

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Dow Jones Newswires (via Agência Estado)

A balança comercial da zona euro teve superávit de 10 bilhões de euros em setembro, revertendo déficit de 36,6 bilhões verificado em igual mês do ano passado, informou a Eurostat, agência oficial de estatísticas da União Europeia nesta quarta-feira, 15. Ajustado às oscilações sazonais, o superávit da zona euro foi de 9,2 bilhões de euros em setembro. As exportações caíram 0,5% em setembro ante agosto, enquanto as importações subiram 0,3%. Fonte:

