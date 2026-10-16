Balança comercial da zona do euro passa a déficit ajustado de 6,8 bilhões de euros em agosto

A zona do euro apresentou déficit comercial de 6,8 bilhões de euros em agosto, segundo dados com ajuste sazonal publicados nesta sexta-feira pela Eurostat, a agência de estatísticas da União Europeia. O resultado representa piora significativa em relação ao superávit de 1,4 bilhão de euros registrado em julho, conforme dado revisado.

Na comparação mensal, as exportações do bloco caíram 1,2% em agosto, enquanto as importações subiram 2,0%, também com ajuste sazonal.

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No dado sem ajuste sazonal, a zona do euro registrou déficit comercial de 16,1 bilhões de euros em agosto, ante o saldo negativo de 1,7 bilhão de euros observado no mesmo mês de 2025.