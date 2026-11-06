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ECONOMIA

Balança comercial brasileira tem superávit de US$ 9,318 bilhões em outubro

Escrito por Flávia Said e Franco Dantas, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 9,318 bilhões em outubro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 6, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O valor foi alcançado com exportações de US$ 37,807 bilhões e importações de US$ 28,490 bilhões.

O resultado de outubro ficou acima da mediana apontada na pesquisa Projeções Broadcast, de superávit comercial de US$ 9,140 bilhões, após saldo positivo de US$ 7,741 bilhões em setembro. As expectativas para esta leitura iam de US$ 7,100 bilhões a US$ 10,500 bilhões

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Em outubro, as exportações registraram alta de 20% na comparação com o mesmo mês de 2025, com crescimento de 12,8% em Agropecuária, que somou US$ 7,63 bilhões; alta de 53,5% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 11,52 bilhões; e, por fim, crescimento de 7,7% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 18,38 bilhões.

As importações subiram 14,8% em outubro ante o mesmo mês de 2025, com alta de 10,1% em Agropecuária, que somou US$ 53 milhões; alta de 51,4% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 1,62 bilhão; e, por fim, crescimento de 13,1% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 26,16 bilhões.

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