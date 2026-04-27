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Balança: 4ª semana de abril registrou superávit de US$ 1,749 bilhão

Escrito por Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em 27.04.2026, 15:17:00 Editado em 27.04.2026, 15:22:43
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A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 1,749 bilhão na quarta semana de abril. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda, 27, o valor foi alcançado com exportações de US$ 6,681 bilhões e importações de US$ 4,932 bilhões. O mês de abril acumula superávit de US$ 9,158 bilhões, decorrente de US$ 27,836 bilhões em exportações e US$ 18,678 bilhões em importações.

Até a quarta semana de abril, comparadas a igual período de 2025, as exportações cresceram 16,4%. O desempenho dos setores foi o seguinte: alta de 19,2% em Agropecuária, que somou US$ 7,581 bilhões; crescimento de 15,3% em Indústria Extrativa, que somou US$ 6,477 bilhões; e, por fim, alta de 15,5% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 13,611 bilhões.

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Em relação às importações, houve alta de 5,1% na mesma comparação. Houve queda de 28,1% em Agropecuária, que somou US$ 325,5 milhões; crescimento de 7,1% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 932,3 milhões; e, por fim, alta de 5,8% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 17,281 bilhões.

Acumulado do ano

De janeiro até a terceira semana de abril, o ano acumula superávit de US$ 23,333 bilhões (com US$ 110,174 bilhões em exportações e US$ 86,841 bilhões em importações), um crescimento de 42,1% em relação ao mesmo período de 2025, quando o superávit no período somava US$ 17,270 bilhões. A projeção do MDIC é de que o superávit da balança comercial seja de US$ 72,1 bilhões neste ano. O resultado projetado para este ano é decorrente de uma previsão de US$ 364,2 bilhões em exportações e US$ 292,1 bilhões em importações.

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