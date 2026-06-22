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Balança: 3ª semana de junho registrou superávit de US$ 3,061 bilhões

Escrito por Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 22.06.2026, 15:41:00 Editado em 22.06.2026, 15:49:14
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A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 3,061 bilhões na terceira semana de junho. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 22, o valor foi alcançado com exportações de US$ 9,320 bilhões e importações de US$ 6,259 bilhões.

O mês de junho acumula superávit de US$ 7,636 bilhões, resultante de US$ 25,604 bilhões em exportações e US$ 17,968 bilhões em importações.

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Até a terceira semana de junho, comparado ao mesmo período do mês de 2025, as exportações cresceram 26%. O desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de 21,9% em Agropecuária, que somou US$ 5,89 bilhões; crescimento de 70,3% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 7,47 bilhões e, por fim, crescimento de 10,0% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 12,12 bilhões.

Em relação às importações, houve alta de 10,7% na mesma comparação. Houve queda de 0,8% em Agropecuária, que somou US$ 0,31 bilhões; crescimento de 11,6% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 0,74 bilhões e, por fim, crescimento de 11,0% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 16,81 bilhões.

Acumulado do ano

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De janeiro até a terceira semana de junho, o ano acumula superávit de US$ 40,298 bilhões, um crescimento de 41,6% em relação ao mesmo período de 2025, quando o superávit no período somava US$ 30,186 bilhões. A projeção do MDIC é de que o superávit da balança comercial seja de US$ 72,1 bilhões neste ano. O resultado projetado para este ano é decorrente de uma previsão de US$ 364,2 bilhões em exportações e US$ 292,1 bilhões em importações.

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BALANÇA COMERCIAL/JUNHO/3ª SEMANA
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