Balança: 2ª semana de julho registrou superávit de US$ 2,288 bilhões

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 2,288 bilhões na segunda semana de julho. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 13, o valor foi alcançado com exportações de US$ 7,502 bilhões e importações de US$ 5,213 bilhões.

O mês de julho acumula superávit de US$ 4,543 bilhões, resultante de US$ 13,385 bilhões em exportações e US$ 8,842 bilhões em importações.

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Até a segunda semana de julho, comparado ao mesmo período do mês de 2025, as exportações cresceram 19,8%. O desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de 16,3% em Agropecuária, que somou US$ 2,893 bilhões; crescimento de 28,1% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 3,310 bilhões e, por fim, crescimento de 17,0% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 7,090 bilhões.

Em relação às importações, houve alta de 1,2% na mesma comparação, com queda de 9,6% em Agropecuária, que somou US$ 157 milhões; crescimento de 64,1% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 575 milhões e, por fim, queda de 1,4% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 8,053 bilhões.

Acumulado do ano

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De janeiro até a segunda semana de julho, o ano acumula superávit de US$ 46,900 bilhões, um crescimento de 40,7% em relação ao mesmo período de 2025, quando o superávit no período somava US$ 37,184 bilhões. A projeção do MDIC é de que o superávit da balança comercial seja de US$ 90,0 bilhões neste ano, crescimento de 32,3% em relação a 2025. O resultado projetado para este ano é decorrente de uma previsão de US$ 394,4 bilhões em exportações e US$ 304,4 bilhões em importações.