BA/Jerônimo Rodrigues: Não conversei com Cajado sobre arcabouço

Cícero Cotrim (via Agência Estado)

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), disse há pouco que não tem conversado sobre a proposta de novo arcabouço fiscal com o relator, deputado Cláudio Cajado (PP-BA).

"A gente respeita muito essa hierarquia, a responsabilidade do diálogo é do governo federal", afirmou. "Sobre o tema a gente não tem tratado necessariamente, não."

O PP de Cajado fez parte da aliança que garantiu a governabilidade do PT na Bahia durante os governos de Rui Costa, hoje ministro da Casa Civil. Na última eleição, o partido deixou a coalizão petista no Estado.

Indagado sobre as chances de aprovação da reforma tributária no Congresso, Jerônimo evitou responder. "A minha expectativa é que a gente possa no mínimo iniciar um processo de construção de uma nova cultura em relação ao olhar da tributação sobre o consumo e os investimentos", afirmou.

O governador da Bahia está no Parque da Água Branca, em São Paulo, onde participa de uma feira do MST.