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Bailey diz que BoE pode tolerar inflação temporariamente acima da meta

Escrito por Sergio Caldas* (via Agência Estado)
Publicado em 29.05.2026, 07:39:00 Editado em 29.05.2026, 07:48:53
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O presidente do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, afirmou que a instituição pode tolerar que a inflação fique temporariamente acima da meta oficial de 2% por um curto período, diante da fragilidade da economia.

Em discurso na Islândia, Bailey disse também que, ao descartar os cortes de juros que o mercado esperava antes de os Estados Unidos e Israel atacarem o Irã no fim de fevereiro, o BoE já promoveu um aperto relevante nas condições monetárias, evidenciado pela alta das taxas cobradas em novos empréstimos hipotecários.

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A disparada dos custos de energia desde o início do conflito no Oriente Médio elevou a inflação no Reino Unido, mas também tende a desacelerar a atividade, o que impõe ao BoE um difícil equilíbrio entre controlar preços e sustentar o crescimento.

"Tolerar uma inflação acima da meta por algum tempo, para oferecer algum suporte à economia real, é uma forma apropriada de lidar com esse trade-off", afirmou Bailey. "Mas essa tolerância diminuiria caso comecem a aparecer sinais de efeitos de segunda rodada."

A inflação do Reino Unido desacelerou para 2,8% em abril, ante 3,3% em março. Ainda assim, a queda refletiu em grande parte medidas pontuais anunciadas pelo governo em novembro, e o BoE espera que a inflação volte a ganhar força nos próximos meses.

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Há indícios de que a alta da energia já está esfriando a economia. Dados recentes apontam para maior folga no mercado de trabalho, enquanto dados de atividade (PMIs) divulgados neste mês mostram que a atividade empresarial perdeu fôlego após um início de ano forte.

Antes do conflito, investidores projetavam que o BoE reduziria a taxa básica em 0,5 ponto porcentual, em dois cortes ao longo do ano. Agora, eles passaram a precificar uma alta de magnitude semelhante.

Essa reprecificação elevou significativamente os rendimentos dos títulos do governo britânico (Gilts), encarecendo o crédito para famílias e empresas. Esse aperto financeiro já atua como freio para a atividade e deve contribuir para conter a inflação.

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"Ao retirar, por ora, os cortes esperados do radar, já apertamos consideravelmente a política monetária em resposta ao choque, em relação ao que os mercados projetavam", disse Bailey. "E isso já está afetando a economia."

*Com informações da Dow Jones Newswires

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