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Baidu tem lucro 68% menor no 2º trimestre e receita cai, apesar de aposta crescente em IA

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O desempenho financeiro da Baidu voltou a piorar no segundo trimestre, enquanto a gigante chinesa da internet tenta se reposicionar como uma empresa de inteligência artificial (IA).

A companhia sediada em Pequim, antes vista como a "resposta chinesa ao Google", vem direcionando volumes crescentes de recursos para IA, direção autônoma e desenvolvimento de chips, ao mesmo tempo em que seu principal negócio histórico, o de publicidade, continua encolhendo. Esses investimentos, porém, têm demorado a aparecer no resultado: pelo terceiro trimestre consecutivo, o lucro líquido caiu mais da metade, enquanto a receita recua há mais de um ano.

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Nesta terça-feira, a Baidu informou queda de 68% no lucro líquido do segundo trimestre, para 2,32 bilhões de yuans (US$ 344,2 milhões). A receita somou 31,325 bilhões de yuans, recuo de 4,2% na comparação anual.

Analistas projetavam lucro líquido de 2,82 bilhões de yuans, com receita de 31,34 bilhões de yuans, segundo consenso da FactSet.

O resultado fraco ocorre em meio à desvalorização de mais de um quinto das ações da Baidu listadas em Hong Kong neste ano, desempenho inferior ao do mercado em geral, à medida que o negócio tradicional segue pesando sobre as perspectivas. Investidores também acompanham de perto o andamento da listagem de sua unidade de chips, a Kunlunxin, prevista para Hong Kong ainda neste ano.

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A Baidu concentra suas apostas no principal negócio baseado em IA, que, segundo a empresa, continua respondendo por cerca de metade da receita do negócio geral.

A Fitch Ratings rebaixou na semana passada o rating de crédito de longo prazo da Baidu de A para A-, citando o declínio estrutural do negócio de anúncios em buscas. A agência também afirmou esperar que a busca com IA e chatbots concorrentes pressionem a monetização das buscas da companhia. A piora da rentabilidade, acrescentou a Fitch, reflete o enfraquecimento do negócio tradicional e margens relativamente menores no segmento não ligado a marketing.

A Baidu enfrenta competição acirrada na China, tanto de gigantes como Alibaba e ByteDance quanto de startups como DeepSeek e Moonshot AI no setor de IA.

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Nos três meses encerrados em junho, o negócio principal ligado à IA da Baidu registrou crescimento de receita de 25% na comparação anual, embora o ritmo tenha desacelerado e ficado 8% abaixo do trimestre anterior. A demanda por capacidade de computação permaneceu forte no segundo trimestre, disseram analistas do Citi antes do balanço.

Nosso negócio impulsionado por IA está agora "firmemente estabelecido como o núcleo da Baidu", afirmou Robin Li, cofundador e diretor-presidente da empresa. "Estamos fortalecendo as bases para a próxima fase do nosso crescimento guiado por IA." Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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