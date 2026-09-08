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Bahrein condena veementemente ataque da milícia Houthi à Arábia Saudita

Escrito por (via Agência Estado)
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Por Patricia Lara

São Paulo, 08/09/2026 - O Ministério das Relações Exteriores do Bahrein expressou a veemente condenação e repúdio aos renovados ataques terroristas perpetrados pela milícia Houthi, apoiada pelo Irã, que tiveram como alvo diversas instalações e locais civis, econômicos e vitais da Arábia Saudita.

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"Estes ataques, juntamente com os contínuos ataques a navios comerciais e a ameaça à liberdade e segurança da navegação internacional no Mar Vermelho e no Estreito de Bab el-Mandab, representam uma escalada perigosa, uma violação flagrante das normas do direito internacional, do direito internacional humanitário", diz comunicado registrado no X nesta segunda-feira.

O Ministério reafirmou a total solidariedade à Arábia Saudita e seu apoio integral a todas as medidas tomadas para preservar sua soberania, segurança e estabilidade, bem como para proteger seus cidadãos e residentes em seu território e instalações vitais.

Contato: patricia.andrioli@estadao.com

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