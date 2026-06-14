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Bahia Farm Show fecha edição deste ano com 6% mais visitantes

Escrito por Redação AE (via Agência Estado)
Publicado em 14.06.2026, 14:39:00 Editado em 14.06.2026, 14:49:03
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A Bahia Farm Show encerrou neste sábado (13) a 20ª edição em Luís Eduardo Magalhães (BA) com 172.328 visitantes, 6% a mais que no ano anterior, e 554 expositores, alta de 28%, informou a organização em nota. O volume de negócios fechado pelos expositores não foi divulgado.

"O 1º Leilão BFS, resultado da parceria entre a Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) e do grupo Agro Antônio Balbino, alcançou a marca esperada de R$ 3 milhões", disse a organização do evento. Em 2027, a feira deverá ser realizada de 7 a 12 de junho.

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