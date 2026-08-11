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B3 tem lucro líquido recorrente de R$ 1,38 bi no 2tri26, alta de 8% ante 2tri25

Escrito por Cynthia Decloedt (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A B3 registrou lucro líquido recorrente de R$ 1,376 bilhão no segundo trimestre de 2026, alta de 8% na comparação com o mesmo período de 2025 e uma queda de 8,2% frente ao primeiro trimestre deste ano.

O Ebitda recorrente foi de R$ 1,938 bilhão, alta de 13% em 12 meses e queda de 5,6% no comparativo trimestral. A margem Ebitda margem recorrente subiu 47 pontos-base para 70,2% no trimestre encerrado em junho.

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As receitas totais alcançaram R$ 3,1 bilhões no segundo trimestre, avanço de 12% no comparativo anual. O resultado foi impulsionado pelo crescimento das linhas pró-cíclicas e, principalmente, das receitas recorrentes. Frente ao primeiro trimestre, houve contração de 3,8% nas receitas totais. Segundo a B3, as receitas pró-cíclicas subiram 8% em doze meses e de 17%, enquanto as recorrentes avançaram 17%.

O volume médio diário (ADTV) em renda variável chegou a R$ 31,3 bilhões, crescimento de 20% versus o segundo trimestre do ano passado, com destaque para a expansão de 42% em transações com BDRs e de 74% em fundos listados.

No segmento de derivativos, o volume médio diário negociado somou 11,1 milhões de contratos no segundo trimestre, queda de 8,3% ante um ano. A retração foi puxada principalmente pelo menor volume em criptoativos, em grande parte, refletindo mudanças nas margens exigidas para negociar esses produtos e a um ambiente de menor atividade nesse mercado.

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A bolsa destacou que no mercado de capitais, as ofertas públicas somaram R$ 11,6 bilhões no trimestre, compostas por um IPO de R$ 3 bilhões - o primeiro em cinco anos - e R$ 8,6 bilhões em ofertas subsequentes (follow-ons).

Do lado das linhas recorrentes, a empresa reportou avanço em diferentes frentes. A receita com tecnologia e plataformas subiu 15,7% em 12 meses, para R$ 526,8 milhões no segundo trimestre. Em análise de dados (Trillia), a receita avançou 22%, para R$ 315,2 milhões. Já as receitas com soluções para o mercado somaram R$ 201 milhões, alta de 26% ante um ano. As receitas com mercado cresceram 9% em 12 meses, para R$ 2,034 bilhões ao final de junho.

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2º TRIMESTRE B3 balanço
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