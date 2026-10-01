B3: Outubro começa com novo recorde do VIX Brasil, sinalizando maior volatilidade no mercado

O VIX Brasil, indicador que mede a expectativa de volatilidade do mercado acionário brasileiro, bateu novo recorde nesta quinta-feira, 1, ao fechar em 32,39 pontos. O nível é o maior desde o lançamento do índice, em 19 de março de 2024, e reforça o ambiente de maior incerteza entre os investidores, informou a Bolsa.

Calculado a partir das opções sobre o Ibovespa B3, o S&P/B3 Ibovespa VIX mede a volatilidade implícita esperada para os próximos 30 dias. O indicador é usado como termômetro da percepção de risco do mercado e costuma ganhar relevância em períodos de maior incerteza, inclusive para estratégias de proteção de carteiras e gestão de risco.

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Na prática, a alta do VIX Brasil indica que o mercado espera oscilações mais intensas do Ibovespa nas próximas semanas, tanto para cima quanto para baixo. Níveis acima de 30 pontos são geralmente associados, na metodologia do indicador, a períodos de maior turbulência e incerteza nos preços dos ativos.

O recorde desta quinta-feira ocorre em meio a uma sequência de leituras elevadas do índice. Os quatro maiores níveis desde o lançamento foram registrados nos últimos dias de setembro e neste início de outubro.