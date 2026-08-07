B3 lança índice para medir o desempenho de ações de menor capitalização

A B3 lançou o Índice Small Cap Smart Rebal (SCSR), que acompanha o desempenho das cotações das ações de empresas listadas de menor valor de mercado. De acordo com a Bolsa, o indicador foi criado para acompanhar esse grupo com uma metodologia que faz os ajustes da carteira de forma gradual, ao longo de rebalanceamentos.

Para entrar no índice, o ativo precisa estar fora do grupo das empresas que representam 85% do valor de mercado de todas as companhias listadas no mercado à vista da B3. Também é necessário estar entre os ativos elegíveis que, nas três carteiras anteriores, somem 99% do índice de negociabilidade, além de ter presença mínima de 95% em pregão nesse período e não ser classificado como penny stock, ações negociadas por menos de R$ 1.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O ativo é excluído se deixar de atender a tais critérios ou se entrar em situação especial de listagem, caso em que a exclusão ocorre ao final do primeiro dia de negociação nesse enquadramento.

Os papéis são ponderados por ações que estão em circulação no mercado, o que, segundo a B3, ajuda a refletir melhor a liquidez disponível e a composição da carteira teórica.

O Índice entra em operação com o ETF XCAP11 da XP atrelado. "Criamos um índice que acompanha as small caps com menos movimentações na carteira durante os rebalanceamentos. Isso traz mais previsibilidade para gestores e investidores e pode facilitar o desenvolvimento de fundos e ETFs ligados ao indicador", pontua o gerente de Produtos na B3, Hênio Scheidt.