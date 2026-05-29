B3 informa que não haverá negociações em 4 de junho nos mercados de renda variável
A B3 informou que não haverá negociações em 4 de junho, devido ao feriado de Corpus Christi. A suspensão vale para os mercados de renda variável, como ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs e derivativos, além de renda fixa privada e ETFs de renda fixa.
Segundo a bolsa, também não haverá registro de operações, compensação, liquidação, movimentação de garantias nem atividades da Central Depositária nos segmentos listados e de balcão organizado.
No Tesouro Direto, não haverá negociação nem confirmação de investimentos.
Já na sexta-feira, 5, as atividades voltam a funcionar normalmente, incluindo as negociações no pregão.
*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado