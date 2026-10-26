B3 eleva limite superior de negociação de contratos futuros de dólar de 6% para 8,4%

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A B3 informou que, exclusivamente para a sessão de negociação do pregão regular desta segunda-feira, 26, vai expandir os limites de superiores de oscilação diária para os contratos futuros de dólar (DOL) - inclusive os mini contratos (WDO) - dos atuais 6% para 8,4%.

A decisão atinge todos os vencimentos destes contratos.