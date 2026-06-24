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B3 disponibiliza dados em tempo real na plataforma chinesa Wind Financial Terminal

Escrito por Crisley Santana* (via Agência Estado)
Publicado em 24.06.2026, 16:31:00 Editado em 25.06.2026, 07:01:09
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Os dados de mercado em tempo real passarão a ser disponibilizados no Wind Financial Terminal, uma das principais plataformas de informações financeiras da China, informou a B3, por meio de nota. Segundo a Bolsa, a iniciativa busca "reforçar" a presença do mercado de capitais brasileiro no país asiático e ampliar o acesso de investidores a informações sobre ativos negociados no Brasil.

A partir disso, os usuários do Wind terão acesso em tempo real a cotações de ações listadas na bolsa e a indicadores de referência do mercado brasileiro, incluindo o Ibovespa e outros índices amplos, setoriais e temáticos.

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"A oferta dessas informações permite acompanhar movimentações de preços, volume de negociação além de outros indicadores usados na análise de investimentos, o que deve contribuir para a visibilidade internacional do mercado local", destaca a B3.

Segundo a companhia, o mercado brasileiro "desperta interesse crescente" de investidores internacionais, especialmente em setores ligados a commodities, infraestrutura, energia e agronegócio.

"A disponibilização dos dados na plataforma mais utilizada na China contribui para aproximar ainda mais os dois países e facilitar o acesso de investidores chineses ao mercado de capitais brasileiro, abrindo uma importante avenida de fluxo de capital para o Brasil", afirma o vice-presidente de Operações - Negociação Eletrônica e Contraparte Central da B3, Mario Palhares.

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Além dos dados da Bolsa, ainda conforme a B3, os usuários poderão acompanhar produtos de investimento ligados ao Brasil, incluindo ETFs disponíveis a investidores chineses referenciados no Ibovespa e lançados em 2025.

*Conteúdo elaborado com auxílio de inteligência artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado..

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B3/DADOS/PLATAFORMA/WIND FINANCIAL TERMINAL
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