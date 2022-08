B3 cria site para ajudar brasileiro a investir

(via Agência Estado)

A B3 lança amanhã, em parceria com o Estadão Blue Studio, o Bora Investir, site que reúne materiais educativos, conteúdos e reportagens para auxiliar o brasileiro na organização das finanças e com lições sobre o mundo dos investimentos.

O projeto foi desenvolvido com o núcleo de produção de conteúdo de alta performance do Estadão e a Buildbox, especialista em soluções digitais. "Vivemos a chegada de um grande número de novos investidores e é papel da B3, como a Bolsa do Brasil, estar próxima dessas pessoas, oferecer informação de qualidade e com credibilidade para apoiarmos o desenvolvimento da nossa economia e do mercado de capitais", diz Ana Buchaim, diretora executiva de pessoas, comunicação, marketing, sustentabilidade e investimento social da B3.

Para Letícia Sorg, editora-chefe do Bora Investir, o site ajudará o leitor a fazer as melhores escolhas de investimento a partir de conteúdos gratuitos. Os textos terão linguagem simples para que possam ser compreendidos por todos, sem assumir que o leitor seja familiarizado com jargões da economia.

"O projeto começou a ser criado em fevereiro, já com a equipe preparando conteúdos que ajudarão os investidores na jornada de organizar as contas e saber o que fazer quando sobra dinheiro. A proposta é ser um site mais amigável. É um site para quem quer proteger o patrimônio da inflação, fazer o dinheiro render e planejar a aposentadoria", afirma a jornalista.

Além de materiais em texto, infográficos e vídeos, o projeto trará podcasts que explicam conceitos importantes sobre o mundo dos investimentos, como as diferenças entre a renda fixa e a renda variável, além do efeito da taxa básica de juros, a Selic, para o cidadão comum.

Um dos principais diferenciais do Bora Investir será uma plataforma com dados da B3 que mostrará a composição média da carteira dos investidores da Bolsa brasileira.

Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), a ferramenta A Grana do Vizinho permitirá ver como pessoas com perfis sociodemográficos semelhantes costumam investir.

O lançamento do Bora Investir poderá ajudar os mais de 19 milhões de investidores pessoas físicas do País, seja no início da jornada ou em um estágio mais avançado.

