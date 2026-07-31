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ECONOMIA

B3: atraso em negociação ocorreu depois de intercorrência operacional em pós-negociação

Escrito por Luísa Laval (via Agência Estado)
Publicado em 31.07.2026, 13:35:00 Editado em 31.07.2026, 13:43:01
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A B3 informou que a negociação de todos os ativos foi retomada às 12h30 desta sexta-feira, 31, após atraso causado por uma intercorrência operacional em um de seus componentes tecnológicos do ambiente de pós-negociação. Os contratos de dólar padrão já haviam começado a ser negociados às 9h35, segundo a bolsa.

De acordo com a B3, a companhia decidiu no início da manhã postergar o início da negociação contínua em seus ambientes de negócios como medida preventiva e em alinhamento com participantes do mercado para preservar a integridade das informações, a segurança dos processos de pós-negociação e o adequado funcionamento da infraestrutura.

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A bolsa afirmou ainda que mantém comunicação contínua com reguladores, clientes e participantes, acompanhando a evolução do cenário e adotando medidas para garantir uma retomada "segura e ordenada" das operações.

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