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ECONOMIA

B3 anuncia exclusão de ativos da Braskem em índices após pedido de recuperação extrajudicial

Escrito por Luísa Laval (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A B3 informou que os ativos da Braskem (BRKM3 e BRKM5) serão excluídos de uma série de índices de ações a partir da terça-feira, 25, em razão da listagem da companhia sob o título de "Recuperação Extrajudicial", conforme fato relevante divulgado nesta segunda-feira, 24.

Os índices afetados incluem, entre outros, Ibovespa (IBOV), IBrX (IBRA), IBrX-50 (IBXX), Small Caps (SMLL), IGCX, IGCT, IMAT, INDX, ISEE e Itag Along (ITAG).

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Segundo comunicado publicado na Agência Bovespa, a exclusão ocorrerá ao preço de fechamento após o encerramento do pregão regular de 25 de agosto.

A participação da Braskem será redistribuída proporcionalmente entre os demais integrantes das carteiras, com ajuste nos redutores.

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BRASKEM/RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL/PEDIDO/B3/ATIVOS/EXCLUSÃO
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