B3: Ambev entra pela 1ª vez no Top 10 de ações mais negociadas de 2026

A ação ON da Ambev entrou pela primeira vez em 2026 no ranking mensal das dez ações mais negociadas na B3 e ficou na sétima posição em julho, segundo levantamento do DataWise+, solução de dados da Bolsa.

No top 3, a Petrobras PN, a Vale ON e o Itaú Unibanco PN mantiveram as primeiras colocações pelo terceiro mês consecutivo. Na sequência apareceram a Axia ON, o Bradesco PN e a B3 ON. Completam o ranking o BTG Pactual unit, a Petrobras ON e a Prio ON.

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A saída do grupo, segundo o levantamento, foi a Itaúsa PN, que ocupava a oitava posição em junho.

Os dados consideram o volume financeiro total movimentado na ponta compradora, calculado a partir do preço e da quantidade de papéis comprados no período.

A presença da Ambev no top 10 geral também se repetiu em recortes por perfil de investidor. Entre pessoas jurídicas, ABEV3 foi a ação mais negociada em julho, à frente de Vale e Itaú.

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O papel também apareceu entre os dez mais negociados por fundos (9º), investidores não residentes (7º) e instituições financeiras (6º). Entre pessoas físicas, a liderança ficou com a Vale, seguida pela Petrobras e pelo Itaú.

Em relação aos fundos imobiliários, o DataWise+ apontou WTXA11 como o mais negociado em julho, seguido por GSFI11 e HSLG11. Entre os ETFs, BOVA11 liderou, à frente de SMAL11 e BOVV11, enquanto o ranking de BDRs foi puxado por Micron (MUTC34), Nvidia (NVDC34) e Aura Minerals (AURA33).

*Conteúdo elaborado com auxílio de inteligência artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado