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ECONOMIA

B3 altera limites superiores de oscilação diária de contratos de DI

Escrito por Gustavo Nicoletta (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A B3 informou em nota que, exclusivamente para a sessão de negociação de pregão regular nesta segunda-feira, 26, serão expandidos os limites superiores de oscilação diária para contratos de Depósito Interfinanceiro (DI).

Veja as mudanças abaixo:

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MERCADO/JUROS/B3/LIMITES/ALTERAÇÕES
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