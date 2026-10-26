B3 altera limites superiores de oscilação diária de contratos de DI

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A B3 informou em nota que, exclusivamente para a sessão de negociação de pregão regular nesta segunda-feira, 26, serão expandidos os limites superiores de oscilação diária para contratos de Depósito Interfinanceiro (DI).

Veja as mudanças abaixo:

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