B3 altera limite inferior de negociação de contratos futuros de Ibovespa de -10% para -15%
Escrito por Gustavo Nicoletta e Maria Regina Silva (via Agência Estado)
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A B3 informa que, "exclusivamente", para a sessão de negociação de pregão regular hoje, expandiu os limites inferiores de oscilação diária para os vencimentos abaixo:
- Contrato Futuro de Índice BOVESPA (IND) dos atuais -10% para -15% (para todos os vencimentos)
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- Mini Contrato Futuro de Índice BOVESPA (WIN) dos atuais -10% para -15% (para todos os vencimentos)