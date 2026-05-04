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B3 alcança recorde de leilões no 1º trimestre de 2026, com alta anual de 40%

Escrito por Crisley Santana (via Agência Estado)
Publicado em 04.05.2026, 18:19:00 Editado em 04.05.2026, 18:30:14
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Entre janeiro e março deste ano, a B3 alcançou um recorde no número de leilões realizados. Ao todo, foram 18 certames, com movimentação de R$ 42,4 bilhões, crescimento de mais de 40% em relação a 2025, quando o volume foi de R$ 30 bilhões. O número também representa um recorde para o período.

Ao todo, os projetos contratados beneficiarão 14 estados brasileiros, em certames que envolveram setores como portos, terminais pesqueiros, mobilidade urbana, infraestrutura social e rodovias, além de iniciativas nas áreas de saneamento, florestas, energia e aeroportos.

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"A B3 atua há mais de 30 anos na realização de leilões, desempenhando um papel central no financiamento da infraestrutura no Brasil ao conectar o mercado de capitais a investimentos de longo prazo", afirma a instituição em nota.

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