B3: 2ª prévia do Ibovespa confirma entrada de Tenda e saída de PetroReconcavo

A segunda prévia da carteira teórica do Ibovespa para o período de setembro a dezembro de 2026, divulgada nesta segunda-feira, 17, pela B3, confirma a entrada das ações ordinárias da Tenda, com peso de 0,167%, e a exclusão de Petrorecôncavo.

Os cinco ativos com maior peso na composição da segunda prévia do índice são: Vale ON (11,670%), Itaú Unibanco PN (8,629%), Petrobras PN (7,799%), Axia ON (4,758%) e Petrobras ON (4,665%).

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O próximo rebalanceamento do Ibovespa está previsto para entrar em vigor em 8 de setembro, com a terceira prévia oficial sendo publicada pela B3 no dia 31 de agosto.

A composição das carteiras do Ibovespa B3 e dos demais índices de ações calculados pela B3 é revisada a cada quatro meses, em janeiro, maio e setembro, com a possibilidade de entrada e saída de empresas de acordo com a metodologia de cada índice.

Para compor a carteira do Ibovespa B3, as companhias listadas precisam cumprir alguns requisitos, como ser negociadas em 95% dos pregões no período de vigência das últimas três carteiras (aproximadamente 1 ano); ter movimentação financeira equivalente a pelo menos 0,1% do volume financeiro do mercado à vista no mesmo período; e estar entre os ativos que representem 85%, em ordem decrescente, do Índice de Negociabilidade (IN), que mede o volume negociado de um ativo na bolsa. Além disso, não pode ser penny stock (ação negociada por valor abaixo de R$ 1,00).