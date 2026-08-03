Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

B3: 1ª prévia do Ibovespa inclui ações da Tenda e retira PetroReconcavo

Escrito por Beth Moreira (via Agência Estado)
Publicado em 03.08.2026, 09:47:00 Editado em 03.08.2026, 14:31:52
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A B3 divulgou nesta segunda-feira, 3, a primeira prévia da carteira teórica do Ibovespa para o período de setembro a dezembro de 2026, que traz a inclusão das ações ordinárias da Tenda e a exclusão de PetroReconcavo.

Os cinco ativos com maior peso na composição da primeira prévia do índice foram: Vale ON (11,665%), Itaú Unibanco PN (8,809%), Petrobras PN (7,485%), Axia ON (4,760%) e Petrobras ON (4,627%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O próximo rebalanceamento do Ibovespa está previsto para entrar em vigor em 8 de setembro, com a segunda e a terceira prévias oficiais sendo publicadas pela B3 nos dias 17 e 31 de agosto.

Para compor a carteira do Ibovespa B3, as companhias listadas precisam cumprir alguns requisitos, como ser negociadas em 95% dos pregões no período de vigência das últimas três carteiras (aproximadamente 1 ano); ter movimentação financeira equivalente a pelo menos 0,1% do volume financeiro do mercado à vista no mesmo período; e estar entre os ativos que representem 85%, em ordem decrescente, do Índice de Negociabilidade (IN), que mede o volume negociado por um ativo na bolsa. Além disso, não pode ser penny stock (ação negociada por valor abaixo de R$ 1,00).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
1ª prévia bolsas dezembro ibovespa setembro
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV