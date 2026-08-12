Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Azzas tem lucro líquido recorrente de R$ 106,5 mi no 2Tri26, queda anual de 62,5%

Escrito por Júlia Pestana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Azzas 2154 registrou lucro líquido recorrente de R$ 106,5 milhões no segundo trimestre de 2026, queda de 62,5% em relação a igual período do ano anterior. O lucro líquido contábil somou R$ 29,8 milhões, recuo de 94,5% na comparação anual.

O Ebitda recorrente atingiu R$ 379,6 milhões, redução de 29,1%. A margem Ebitda recorrente ficou em 14,2%, baixa de 4,3 pontos porcentuais (p.p.) ante o segundo trimestre de 2025.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a companhia, a menor receita, especialmente nas vendas para franqueados e lojas multimarcas, provocou desalavancagem operacional. "Reconhecemos a necessidade de evoluir na retomada do crescimento e, principalmente, na recuperação da rentabilidade", afirmou a administração.

A receita líquida totalizou R$ 2,6 bilhões, queda anual de 8,2%. Já a receita bruta das marcas continuadas somou R$ 3,351 bilhões, recuo de 7,1%.

As vendas nos canais de sell-in, referentes ao fornecimento de produtos para franqueados e lojas multimarcas, caíram 13,6%, para R$ 1,1 bilhão. A companhia atribuiu o desempenho à redução dos estoques dos franqueados, a questões de calendário na unidade Shoes & Bags e ao impacto dos juros elevados sobre os clientes multimarcas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nos canais de sell-out, que corresponde as vendas ao consumidor final em lojas próprias e no e-commerce, a receita recuou 1,9%, para R$ 1,7 bilhão. Excluindo a unidade Basic, que concentra a Hering, houve crescimento de 0,3%.

Já a geração de caixa operacional alcançou R$ 356,5 milhões, mais de três vezes os R$ 106 milhões registrados um ano antes. Após os investimentos, a geração de caixa foi de R$ 280,1 milhões.

O resultado financeiro recorrente ficou negativo em R$ 187,6 milhões no segundo trimestre, ante resultado negativo de R$ 199,5 milhões no mesmo período de 2025, melhora de 6%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A dívida líquida encerrou junho em R$ 2,127 bilhões, queda de R$ 39,9 milhões ante o primeiro trimestre. A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda recorrente dos últimos 12 meses, excluídos os efeitos contábeis dos contratos de arrendamento, ficou em 1,52 vez.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
2º TRIMESTRE Azzas 2154 balanço
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV