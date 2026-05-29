Azzas reelege Birman e Jatahy para diretoria por mais 2 anos

O conselho de administração da Azzas 2154 reelegeu Alexandre Birman para os cargos de diretor-presidente e de operações e Roberto Jatahy para a diretoria da unidade de negócios de vestuário feminino, ambos com mandato de dois anos, segundo ata de reunião realizada na terça-feira, 26.

Birman permanece na mesma posição desde a fusão entre Arezzo&Co e Grupo Soma, concluída em 2024. Jatahy, por sua vez, havia reassumido o comando da unidade de vestuário feminino ao final de abril e agora foi reconduzido ao cargo.

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Jatahy, contudo, ainda aparece no site RI da companhia como "diretor sem designação específica".

A ata também mostra uma alteração envolvendo David Python. Em abril, a companhia informou que o executivo assumiria a unidade de negócios de vestuário masculino após a saída de Rui Kameyama. Agora, porém, foi eleito para o cargo de "diretor sem designação específica".

Eric Alencar foi reeleito para o cargo de diretor financeiro, corporativo e de relações com investidores.

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O documento também registra a renovação dos comitês de assessoramento da companhia para um novo mandato de dois anos, incluindo os colegiados de Auditoria Estatutário, Estratégia e Integração e Pessoas, Remuneração e Sustentabilidade.