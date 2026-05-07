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Azul tem prejuízo líquido ajustado de R$ 44,4 milhões no 1º trimestre

Escrito por Elisa Calmon (via Agência Estado)
Publicado em 07.05.2026, 11:17:00 Editado em 07.05.2026, 11:24:49
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A Azul registrou prejuízo líquido ajustado de R$ 44,4 milhões no primeiro trimestre de 2026. A cifra representa uma melhora de 97,6% em relação ao prejuízo de R$ 1,8 bilhão reportado em igual período de 2025. Esse é o primeiro balanço divulgado pela companhia após a saída do Chapter 11, equivalente à recuperação judicial nos Estados Unidos, em fevereiro.

O resultado líquido, que exclui os direitos de conversão relacionados às debêntures conversíveis, outros itens da reestruturação e os ativos fiscais diferidos reconhecidos no primeiro trimestre, somou R$ 1,42 bilhão, alta anual de 81,5%.

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O Ebitda da companhia cresceu 22,6% na mesma base comparativa, atingindo R$ 1,69 bilhão, recorde para primeiros trimestres, segundo a Azul. A margem Ebitda ficou em 31,1%, avanço de 5,4 pontos porcentuais.

O resultado operacional também registrou recorde para primeiros trimestres, totalizando R$ 1 bilhão, aumentando 83,1% e entregando uma margem de 19,1%, alta de 8,5 pontos porcentuais.

Já a receita líquida total somou R$ 5,4 bilhões, 1,4% acima do primeiro trimestre de 2025. A receita com transporte de passageiros registrou alta de 0,6%, somando R$ 5 bilhões, enquanto a de linha de cargas e outras receitas cresceu 12,1%, para R$ 422,6 milhões.

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O resultado financeiro líquido da companhia ficou em R$ 378,5 milhões entre janeiro e março de 2026, avanço anual de 78,1%.

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