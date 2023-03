Azul reverte cenário de prejuízo e tem lucro de R$ 231,2 mi no 4º tri de 2022

Leandro Silveira, especial para a AE (via Agência Estado)

A Azul registrou lucro líquido de R$ 231,2 milhões no quarto trimestre de 2022, revertendo o cenário de perda registrado no mesmo período de 2021, quando teve prejuízo de R$ 954,7 milhões. As informações foram divulgadas pela companhia em balanço enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta segunda-feira, 6.

No critério ajustado, a companhia aérea reportou prejuízo líquido de R$ 610,5 milhões, ante perdas de R$ 436 milhões em igual intervalo de 2021.

A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) alcançou R$ 1,097 bilhão no quarto trimestre, alta de 70,7% sobre o mesmo intervalo do ano passado. Com isso, a companhia encerrou o período com margem Ebitda de 24,6%, queda de 2,9 pontos na comparação anual.

De acordo com a Azul, o resultado ocorre mesmo com 115,8% de aumento no preço do combustível, 27,7% de depreciação do real e mais de 20% de inflação no Brasil nos últimos três anos.

No quarto trimestre, a receita operacional atingiu novamente níveis recordes, com a demanda por viagens permanecendo forte. A receita total de R$4,5 bilhões no quarto trimestre, 36,9% acima do mesmo período de 2019, antes da pandemia, e 19,4% acima do mesmo período de 2021.

"Continuamos expandindo as nossas margens mesmo com o preço do combustível subindo 116% em relação ao 4T19 e 43% em relação ao 4T21. Isso demonstra claramente a força do nosso modelo de negócios e nossa capacidade de criar vantagens competitivas sustentáveis", afirmou o CEO da Azul, John Rodgerson, na mensagem da administração.