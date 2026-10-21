Azul Logística recebe 4º cargueiro dedicado Airbus A321F com capacidade de 25 toneladas
A Azul Logística recebeu um avião cargueiro Airbus A321F, o quarto dos seis encomendados no âmbito do plano de expansão da atividade de transporte de cargas da empresa. A aeronave, com capacidade de 25 toneladas, foi entregue no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (CNF), em Confins (MG), na segunda-feira, 19.
A aeronave é identificada pelo prefixo PS-AJH. De acordo com dados do Plane Blogger, ela está ativa desde 2008 e atuava no transporte de passageiros da Air France até abril. Foi convertida em cargueiro em Tianjin Binhai, na China, antes do envio ao Brasil.
A frota de seis cargueiros dedicados complementa o transporte de cargas através dos compartimentos interiores de mais de 180 aviões de passageiros companhia. A previsão é que, até o primeiro trimestre de 2027, o plano de expansão esteja concluído.
"Com o quarto A321F, fortalecemos nossa estrutura para atender às demandas do mercado e ampliamos as possibilidades de negócios no Brasil e em outros países da América do Sul", afirmou Izabel Reis, diretora da Azul Logística.
A unidade da Azul voltada ao transporte de cargas atende 5.100 municípios, tem presença em 47 países e oferece voos regulares para a Argentina, Chile e Peru. Além do transporte aéreo, oferece soluções rodoviárias e marítimas.