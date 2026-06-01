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Azul encomenda quatro Airbus A330neo adicionais para expansão internacional

Escrito por Elisa Calmon (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 11:02:00 Editado em 01.06.2026, 11:12:42
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A Azul anunciou nesta segunda-feira, 1º de junho, a encomenda de quatro aeronaves Airbus A330-900 (A330neo) adicionais, reforçando a estratégia de expansão internacional. Os aviões serão utilizados para ampliar a capacidade da companhia em voos de longa distância entre o Brasil, a Europa e os Estados Unidos.

O anúncio ocorre após a companhia receber, na sexta-feira, 29, a primeira aeronave de um contrato firmado com a Airbus para a aquisição de 11 novos A330neo.

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O avião deve entrar em operação ainda em junho. Uma segunda unidade será entregue no segundo semestre de 2026, enquanto as demais chegarão gradualmente nos próximos anos, de acordo com a companhia.

"Essas aeronaves representam um novo capítulo para a Azul, refletindo não apenas a força financeira da companhia, mas também nossa visão de longo prazo e compromisso com um crescimento sustentável e consistente", afirmou o vice-presidente Jurídico e de Frota da companhia, Raphael Linares. O executivo acrescentou que os aviões ampliam a capacidade de conectar o Brasil a destinos globais com maior eficiência.

A Azul atende atualmente mais de 137 destinos no Brasil e opera voos internacionais para Estados Unidos, Europa e América do Sul. Segundo Linares, a chegada gradual das demais aeronaves permitirá à companhia adicionar destinos, otimizar custos e acompanhar o crescimento da demanda.

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Equipado com motores Rolls-Royce Trent 7000, o A330-900 tem alcance de até 13,3 mil quilômetros sem escalas e foi projetado para consumir até 14% menos combustível por assento em comparação com aeronaves da geração anterior. O modelo operado pela Azul possui 298 assentos, sendo 34 na classe executiva, 96 na Economy Extra e 168 na Economy.

Até o fim de abril, a família A330 acumulava 1.970 pedidos firmes de 133 clientes em todo o mundo. Na América Latina e no Caribe, a Airbus já vendeu mais de 1.300 aeronaves e mantém mais de 900 aviões em operação. A fabricante afirma que sua carteira de pedidos representa cerca de 70% da futura frota comercial da região.

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