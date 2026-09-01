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Aziz diz ter o número para aprovar PEC do fim da 6x1 na CCJ, vista pode ser por 1h-2h

Escrito por Gabriel Máximo e Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O senador Omar Aziz (PSD-AM), relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que dá fim à escala 6x1, disse nesta terça-feira, 1º, que há votos suficientes para aprovar a matéria na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa.

O colegiado tem sessão marcada para esta quarta-feira, 2, às 9h. A PEC consta como primeiro item da pauta.

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"Nós vamos votar e tomara que a gente aprove. Nós temos número para aprovar na CCJ", declarou em entrevista à imprensa.

Como o relator ainda lerá seu parecer, há a possibilidade de qualquer senador apresentar um pedido de vista. Há precedentes de comissões convocando sessões no mesmo dia como forma de acelerar a tramitação de alguma proposta. Segundo Aziz, há possibilidade de que o presidente da CCJ, Otto Alencar (PSD-BA), conceda vista de uma a duas horas.

"O presidente Otto, se tiver que dar vista, ele pode dar vista por uma hora ou duas horas, essa é uma decisão dele. Mas pelo que eu conversei com o presidente Otto, ele quer votar amanhã", disse.

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Omar Aziz também criticou a ideia da oposição de permitir que o empregado negocie sua jornada com o empregador: "Eu sou literalmente contra você acabar com a Consolidação das Leis Trabalhistas. Segurança para o trabalhador é CLT. Esquece isso. Esse negócio de fazer acordo. Até quando me interessar. Quando não me interessar, mando você embora e acabou? Não tem isso. Isso não existe. Isso é um retrocesso das conquistas de vocês, trabalhadores, muito grande. Não faça isso, nem pense nisso. Isso não deve ser nem discutido".

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6X1/JORNADA/PEC/OMAR AZIZ/CCJ/NÚMERO/APROVAÇÃO
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