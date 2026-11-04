Axia tem lucro líquido de R$ 1,113 bi no 3º trimestre e reverte prejuízo anual de R$ 5,44 bi

A Axia Energia registrou lucro líquido de R$ 1,113 bilhão no terceiro trimestre de 2026 e reverteu prejuízo de R$ 5,44 bilhões apurado na mesma base do ano passado.

Já o lucro ajustado, que vem sendo preferido nas análises por parte dos analistas que acompanham a empresa, alcançou R$ 1,759 bilhão, 19,1% abaixo dos R$ 2,17 bilhões do mesmo período do exercício anterior.

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A companhia apresentou um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) de R$ 3,79 bilhões entre julho e setembro deste ano, ante perdas de R$ 1,49 bilhão na comparação anual. Considerando ajustes, o Ebitda foi de R$ 4,53 bilhões, queda anual de 23%. Já pelo critério regulatório, o Ebitda ajustado cresceu 8,4% e atingiu R$ 6,91 bilhões.

A Receita Operacional Líquida (ROL), por sua vez, somou R$ 10,037 bilhões no terceiro trimestre, um leve aumento anual de 0,3%.

A dívida líquida ajustada da Axia encerrou setembro em R$ 47,56 bilhões, montante 11,7% maior que o reportado em julho. A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda regulatório ajustado, ficou em 2,0 vezes, ante 2,1 vezes apurado no comparativo anual.