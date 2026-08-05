Axia Energia: Venda no mercado livre totalizou 15,0 TWh no 2tri26, queda de 9,7%

A Axia Energia vendeu 15,0 terawatts-hora (TWh) no mercado livre no segundo trimestre deste ano, queda de 9,7% em relação ao mesmo período do ano passado. O preço médio de venda foi de R$ 191,11 por megawatt-hora (MWh), alta de 24,4%, em base anual de comparação.

A receita de geração associada ao mercado livre (ACL) totalizou R$ 2,873 bilhões, com volume médio reportado de 6.883 megawatts médios (MWmed). Já a receita no mercado de curto prazo foi de R$ 2,294 bilhões, com volume médio de R$ 5.111 MWmed e preço médio de R$ 205,00 por MWh.

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Considerando a venda de energia gerada, a empresa observou uma queda de 16,9% no período, para 25.200 gigawatts-hora (GWh).