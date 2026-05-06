Axia Energia reportou lucro líquido de R$ 2,631 bilhão no primeiro trimestre de 2026

A Axia Energia (antiga Eletrobras) reportou lucro líquido de R$ 2,631 bilhão no primeiro trimestre de 2026, revertendo o prejuízo de R$ 354 milhões reportado em igual etapa do ano passado. O resultado ajustado correspondeu a um ganho de R$ 3,707 bilhões, ante perda de R$ 80 milhões registrada de janeiro a março de 2025.

Já o lucro regulatório ajustado, que vem sendo preferido nas análises por parte dos analistas que acompanham a empresa, alcançou R$ 3,213 bilhões, quase oito vezes maior que os R$ 409 milhões do primeiro trimestre do exercício anterior.

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A empresa apresentou um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) de R$ 7,448 bilhões nos primeiros três meses do ano, o que representa uma aumento de 72,5% na comparação anual. Considerando ajustes, o Ebitda foi de R$ 8,54 bilhões, alta anual de 93,4%. Já pelo critério regulatório, o Ebitda ajustado cresceu 60% e atingiu R$ 8,6 bilhões.

A Receita Operacional Líquida (ROL), por sua vez, somou R$ 12,712 bilhões entre janeiro e março, um aumento anual de 22,1%.

A dívida líquida ajustada da Axia encerrou março em R$ 46,045 bilhões, montante 0,9% menor que o reportado no fechamento de 2025. A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda regulatório ajustado, ficou em 1,8 vez. Abaixo das 2 vezes de dezembro e alta de 0,1 vez ante o primeiro trimestre do ano passado.