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Axia e Isa Energia concluem descruzamento de participações na IE Madeira e IE Garanhuns

Escrito por Camila Vech (via Agência Estado)
Publicado em 31.07.2026, 17:59:00 Editado em 31.07.2026, 18:08:15
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A Axia e a Isa Energia informaram a conclusão do descruzamento de participações societárias na Interligação Elétrica do Madeira e na Interligação Elétrica Garanhuns. A operação foi finalizada após o cumprimento das condições suspensivas e a realização do pagamento à Axia Energia de um valor líquido de R$ 1.167.482.350,00.

Com a conclusão do descruzamento, a Isa Energia passará a consolidar 100% da participação na IE Madeira a partir de agosto de 2026. A unidade tem Receita Anual Permitida (RAP) líquida de PIS e COFINS de R$ 796,7 milhões no ciclo 2026/2027 e encerrou 2025 com Ebitda regulatório de R$ 660,1 milhões e dívida líquida de R$ 588,2 milhões.

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A companhia também informou que, a partir de agosto de 2026, deixará de contabilizar, por meio da equivalência patrimonial, os resultados da IE Garanhuns, que passa a ser 100% da Axia.

A IE Garanhuns possui RAP líquida de PIS e COFINS de R$ 165,3 milhões no ciclo 2026/2027 e encerrou 2025 com Ebitda regulatório de R$ 134,2 milhões e dívida líquida de R$ 42,6 milhões.

A Isa Energia Brasil afirmou que a transação "reforça o compromisso da companhia na criação de valor sustentável por meio da gestão estratégica e eficiente de seu portfólio de concessões". Já a Axia destaca a otimização de suas participações minoritárias, disciplina de capital, e simplificação de sua estrutura conforme previsto em seu plano estratégico.

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*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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